***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:04
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090422
BIST
12:495.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -20,32
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
12:4918,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0471
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
12:4919,9121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0254
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
12:491.083,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.083,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.083,21
BIST En Aktif Hisseler12:47
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|984.547
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|BRKVY
|35,94
|434.144.177
|% 7,67
|
|KONTR
|158,10
|205.857.190
|% 6,68
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|13.326.005
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|IMASM
|221,00
|88.547.213
|% -9,05
|
|VKING
|22,80
|329.118
|% -8,14
|
|KOZAL
|613,40
|3.633.897.004
|% -7,47
|
|THYAO
|140,70
|3.125.413.122
|% -1,68
|
|ENKAI
|31,70
|2.933.921.998
|% 3,73
|
|KRDMD
|17,80
|1.887.056.967
|% 0,23
|
|KCHOL
|81,25
|1.794.739.615
|% 4,43
|
|EKGYO
|8,23
|1.201.356.170
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,76
|1.341.994.736
|% -0,42
|
|KRDMD
|17,80
|1.887.056.967
|% 0,23
|
|ISCTR
|12,91
|1.357.329.087
|% -0,62
|
|ENKAI
|31,70
|2.933.921.998
|% 3,73
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7096
|18,7180
|% 0,25
|
|Euro
|19,9010
|19,9160
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,4450
|22,5576
|% 0,26
|
|Frank
|20,0496
|20,1704
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,26
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-12,82
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|7.282
|7.392
|-8,00
|
|Tam
|7.319
|7.371
|-28,00
|
|Yarım
|3.544
|3.609
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,28
|