***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2023 10:34
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196117
BIST
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10:417.747
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 66,67
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
10:4127,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0282
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,1347
En Düşük
26,8557
10:4128,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0205
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,2086
En Düşük
28,4597
10:411.680,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.680,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler10:40
|TARKM
|190,30
|7.015.790
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|31.442.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|8.110.644
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|888.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|44,48
|3.836.705
|% 9,99
|
|INGRM
|486,50
|139.149.255
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,40
|967.330
|% -9,97
|
|ANGEN
|19,62
|156.593.069
|% -6,75
|
|TRILC
|16,49
|344.567.695
|% -4,68
|
|MTRYO
|7,99
|448.874
|% -4,08
|
|THYAO
|220,70
|1.830.882.959
|% 1,19
|
|TUPRS
|142,50
|1.451.755.614
|% 2,89
|
|ISCTR
|22,06
|1.004.849.075
|% 1,10
|
|SISE
|52,45
|836.737.528
|% 0,96
|
|KOZAL
|28,00
|725.132.078
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,14
|447.283.692
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,06
|1.004.849.075
|% 1,10
|
|SKBNK
|5,71
|244.764.624
|% -0,87
|
|YKBNK
|16,09
|646.889.320
|% 0,94
|
|PSGYO
|5,32
|213.048.474
|% -0,93
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0317
|27,0372
|% 0,10
|
|Euro
|28,9160
|28,9256
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3786
|33,5460
|% 0,07
|
|Frank
|30,0079
|30,1887
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1848
|7,2208
|% 0,07
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,85
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|0,88
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.112
|11.197
|-17,00
|
|Yarım
|5.573
|5.622
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.811
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|0,07
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|0,41
|
Seans Raporu
10:40
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10:55MIATK
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10:54XU030
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10:54
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10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ISCTR
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10:54XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 21, 559.00 milyon TL de