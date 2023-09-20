***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2023 15:58
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196427
BIST
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15:597.831
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 46,79
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5927,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0351
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5928,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1259
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:591.679,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.679,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MIATK
|605,20
|493.711.363
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|28.693.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|112.978.768
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.790.521
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|13.133.046
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,80
|546.805.344
|% -9,60
|
|PINSU
|9,65
|81.968.566
|% -7,21
|
|THYAO
|225,30
|8.257.801.739
|% 3,06
|
|YKBNK
|16,83
|4.276.073.131
|% 4,47
|
|ISCTR
|22,86
|4.127.604.461
|% 3,81
|
|KOZAL
|27,96
|2.863.366.182
|% -0,14
|
|ALFAS
|158,70
|2.667.780.877
|% 3,39
|
|YKBNK
|16,83
|4.276.073.131
|% 4,47
|
|ISCTR
|22,86
|4.127.604.461
|% 3,81
|
|ADESE
|2,13
|315.045.071
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,97
|1.196.980.670
|% 1,01
|
|ZOREN
|4,66
|674.237.059
|% -0,21
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0375
|27,0420
|% 0,14
|
|Euro
|28,9598
|28,9687
|% 0,44
|
|Sterlin
|33,3628
|33,5301
|% -0,04
|
|Frank
|30,0301
|30,2110
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1864
|7,2224
|% 0,08
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|1,03
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|2,69
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-30,00
|
|Tam
|11.070
|11.147
|-19,00
|
|Yarım
|5.552
|5.597
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,32
|0,15
|
|B. Petrol
|93,31
|93,31
|-1,03
|
Seans Raporu
15:57
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16:12TUCLK
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16:10XU030
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16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
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16:10XU100
Endeks 7, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 85, 256.00 milyon TL de