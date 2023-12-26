***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 10:43
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229237
BIST
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11:307.291
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 25,70
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:3029,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1862
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:3032,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3360
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:301.946,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 20,05
|Açılış
|: 1.946,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:30
|SMRTG
|53,80
|59.122.595
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|FLAP
|9,65
|46.734.512
|% 8,79
|
|BEYAZ
|18,65
|11.489.724
|% 7,49
|
|PRZMA
|35,12
|15.198.409
|% 7,33
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|75.480.908
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.836.917
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.807.804
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.731.853
|% -9,97
|
|THYAO
|229,70
|2.167.510.357
|% 1,55
|
|TUPRS
|141,90
|1.201.920.848
|% 2,09
|
|AKBNK
|37,86
|814.652.533
|% -0,47
|
|ISCTR
|22,50
|763.253.896
|% -0,53
|
|ASELS
|43,60
|745.538.601
|% -1,31
|
|ISCTR
|22,50
|763.253.896
|% -0,53
|
|YKBNK
|19,88
|666.100.426
|% -0,90
|
|EKGYO
|6,88
|190.472.993
|% -0,43
|
|SKBNK
|5,11
|119.294.389
|% -9,88
|
|AKBNK
|37,86
|814.652.533
|% -0,47
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3310
|29,3382
|% 0,64
|
|Euro
|32,3467
|32,3593
|% 1,05
|
|Sterlin
|37,1466
|37,3329
|% 0,60
|
|Frank
|34,1141
|34,3196
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7956
|7,8347
|% 0,51
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|971,52
|975,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,04
|1.197,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,66
|2.063,11
|% 0,66
|