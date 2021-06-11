***TRILC* *DIRIT* *AVHOL* *GARAN* *NTGAZ* *AVOD* *ISBIR* *YBTAS* *IEYHO* *OSTIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***TRILC******DIRIT******AVHOL******GARAN******NTGAZ******AVOD******ISBIR******YBTAS******IEYHO******OSTIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AVHOL, AVOD, AYES, DIRIT, GARAN, IEYHO, ISBIR, NTGAZ, OSTIM, TRILC, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AVHOL 1 AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E ÇİSEM SÜLÜN 815,000AVHOL 2 AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E ÇİSEM SÜLÜN 5.000,000AVOD 3 A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş E ÇİSEM SÜLÜN 110,000AYES 4 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E FATMA KOÇ 2.822,700DIRIT 5 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E VELİ AYTER 1.668,330GARAN 6 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. E GÜRAY GÜNAY 1.209,000IEYHO 7 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. E ÇİSEM SÜLÜN 10.000,000ISBIR 8 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E TAŞKIN BUDAKÇI 291,600DIRIT 9 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E RAMAZAN YILDIRIM 1.811,000NTGAZ 10 NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E OSMAN TELLİ 32,000OSTIM 11 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E S.S.YENİ SANKO KONUTYAPI KOPERATİFİ 12.150,000TRILC 12 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. E OSMAN TELLİ 900,000YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ZAFER BAYRAKTAR 1,640(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942006BIST