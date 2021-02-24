***TRILC* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
24.02.2021 16:13
***TRILC******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912203
BIST
16:001.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -13,29
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:007,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0638
|Açılış
|: 7,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
16:008,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:00416,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,55
|Açılış
|: 416,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DOBUR
|20,24
|2.301.507
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.982.734
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.977.111
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|79.572.452
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|102.951.125
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|333.213.329
|% -9,95
|
|THYAO
|13,00
|1.702.702.945
|% -0,15
|
|KOZAL
|136,60
|1.643.969.580
|% 2,40
|
|SASA
|39,46
|1.616.238.633
|% 8,65
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|PGSUS
|84,80
|1.156.770.995
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,33
|753.185.311
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,90
|294.898.057
|% -9,09
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|TSKB
|1,80
|415.079.820
|% 0,00
|
|ODAS
|4,08
|921.393.631
|% 2,51
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1673
|7,1690
|% 0,90
|
|Euro
|8,7086
|8,7156
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,0816
|10,1321
|% 0,82
|
|Frank
|7,8521
|7,8994
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9024
|1,9119
|% 0,70
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,59
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,32
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.755
|2.824
|37,16
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|17,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,77
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:11XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 22, 808.00 milyon TL de
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16:10MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 390, 283 adet işlem
-
16:10MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 390, 283 adet işlem
-
16:09FROTO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 185.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 931 adet işlem
-
16:08DOAS
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 35.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842, 633 adet işlem