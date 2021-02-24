***TRILC* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
24.02.2021 13:29
***TRILC******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analiz Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912126
BIST
13:581.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
13:587,1643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0591
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
13:588,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0807
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7324
En Düşük
8,5921
13:58416,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,15
|Açılış
|: 416,68
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,45
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler13:58
|CASA
|195,80
|1.292.672
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.576.174
|% 10,00
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MERIT
|377,00
|2.668.783
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|1.477.189
|% 9,98
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|SNKRN
|26,10
|229.477
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|2.820.933
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|73.465.470
|% -9,96
|
|THYAO
|13,08
|1.467.471.458
|% 0,46
|
|SASA
|39,10
|1.318.901.600
|% 7,65
|
|KOZAL
|136,90
|1.064.759.088
|% 2,62
|
|PGSUS
|86,75
|1.011.901.754
|% 3,09
|
|ASELS
|17,68
|902.001.704
|% 3,51
|
|IHLAS
|0,90
|199.091.016
|% -9,09
|
|ODAS
|4,08
|758.521.797
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|420.401.657
|% -0,43
|
|TSKB
|1,83
|322.254.573
|% 1,67
|
|PETKM
|5,31
|868.237.138
|% -2,21
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1618
|7,1643
|% 0,83
|
|Euro
|8,7130
|8,7173
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,1238
|10,1746
|% 1,25
|
|Frank
|7,8903
|7,9379
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9084
|1,9180
|% 1,02
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,25
|
|Altın Gr.
|416
|417
|4,04
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|39,00
|
|Tam
|2.758
|2.830
|43,57
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|21,07
|
|Çeyrek
|669
|685
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|64,84
|64,84
|0,36
|