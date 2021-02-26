***TRILC* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.02.2021 10:24
***TRILC******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk İlaç ve Serum San. A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913230
BIST
12:371.479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,44
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.479
En Düşük
1.443
12:377,3550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:378,9243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0321
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:37416,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,27
|Açılış
|: 416,27
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,60
|893.456.187
|% 1,09
|
|THYAO
|13,24
|864.679.838
|% -1,12
|
|GARAN
|8,89
|593.694.496
|% -2,09
|
|SASA
|41,00
|529.043.234
|% -1,68
|
|PETKM
|5,18
|501.733.539
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|255.989.627
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|283.542.907
|% -2,16
|
|KARSN
|4,09
|398.095.582
|% -3,31
|
|PETKM
|5,18
|501.733.539
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|122.821.743
|% -2,21
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3442
|7,3461
|% -0,09
|
|Euro
|8,9126
|8,9179
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,2002
|10,2513
|% -0,67
|
|Frank
|8,0876
|8,1363
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9489
|1,9587
|% -0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-4,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,16
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,36
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,40
|65,40
|-0,72
|