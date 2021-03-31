***TRILC* *IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.03.2021 09:16
fından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922045
BIST
11:251.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
11:258,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
11:259,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0568
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7349
11:25451,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 451,27
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ALCAR
|412,60
|29.245.425
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|10.320.993
|% 9,99
|
|BURVA
|31,04
|1.639.648
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.279.372
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,77
|701.152.211
|% -0,15
|
|SASA
|46,02
|335.970.310
|% 3,51
|
|KOZAL
|118,30
|332.124.777
|% 2,69
|
|FROTO
|194,10
|230.086.270
|% -1,82
|
|KRDMD
|7,06
|228.279.866
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,20
|126.426.352
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|701.152.211
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,92
|87.950.788
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,06
|228.279.866
|% -0,28
|
|TSKB
|1,36
|43.032.002
|% 0,74
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3199
|8,3276
|% 0,05
|
|Euro
|9,8029
|9,8311
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,4483
|11,5057
|% 0,30
|
|Frank
|8,8233
|8,8765
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2174
|2,2286
|% 0,13
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|0,57
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|0,24
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 96 artarak (% 0.16 ) 1, 206
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, BURVA, GLRYH, JANTS, TACTR, BURCE, RTALB, INVEO, RODRG, ALCAR
-
11:40
RODRG, TACTR, TGSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:40
EPLAS, DIRIT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında