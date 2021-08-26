***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2021 09:12
***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRILC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Berat Battal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960493
BIST
11:571.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,84
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
11:578,3689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
11:579,8653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
11:57479,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,96
|Açılış
|: 479,81
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.466.348
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|DARDL
|3,16
|22.115.936
|% 7,12
|
|AGYO
|3,69
|8.389.056
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.166.193
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|472.497.827
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,29
|264.509.185
|% -6,85
|
|AYCES
|58,50
|846.373
|% -5,87
|
|THYAO
|12,80
|648.520.295
|% 2,40
|
|GESAN
|24,62
|472.497.827
|% -9,95
|
|GARAN
|9,55
|421.744.217
|% 0,21
|
|MRGYO
|1,15
|285.767.528
|% -5,74
|
|BRLSM
|11,29
|264.509.185
|% -6,85
|
|MRGYO
|1,15
|285.767.528
|% -5,74
|
|ODAS
|1,50
|89.420.649
|% 2,04
|
|THYAO
|12,80
|648.520.295
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,85
|82.075.087
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|421.744.217
|% 0,21
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3663
|8,3692
|% -0,02
|
|Euro
|9,8200
|9,8300
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,4505
|11,5079
|% -0,27
|
|Frank
|9,0820
|9,1367
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2233
|2,2344
|% -0,05
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-6,37
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.169
|3.249
|-18,83
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-9,11
|
|Çeyrek
|768
|786
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
|
Seans Raporu
11:57
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-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 51 artarak (% 0.67 ) 1, 582
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12:06XU100
Endeks 1, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 4, 164.00 milyon TL de
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12:03KTSKR
Yüzde 5.14 oranında artışla 59.35 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 948 adet işlem
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12:02EUKYO
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 064 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 4, 062.00 milyon TL de