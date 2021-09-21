***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2021 09:43
***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRILC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Berat Battal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964635
BIST
11:531.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.400
11:538,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0368
|Açılış
|: 8,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
11:5310,1313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0296
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
11:53488,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,90
|Açılış
|: 488,69
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler11:53
|KTSKR
|64,25
|24.896.666
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.606.584
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|IHYAY
|0,80
|6.687.696
|% 8,11
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|NUGYO
|11,91
|10.010.950
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.254.310
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,96
|58.945.575
|% -5,60
|
|NIBAS
|9,70
|8.607.046
|% -4,53
|
|SELGD
|4,92
|1.672.257
|% -4,09
|
|THYAO
|12,97
|496.718.328
|% 1,25
|
|GARAN
|9,21
|449.746.499
|% 1,43
|
|TEZOL
|17,23
|260.379.572
|% -3,96
|
|SISE
|8,25
|238.658.822
|% 0,61
|
|TUPRS
|109,20
|216.545.746
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,40
|162.029.708
|% 0,84
|
|GARAN
|9,21
|449.746.499
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,79
|74.264.833
|% 0,56
|
|THYAO
|12,97
|496.718.328
|% 1,25
|
|SISE
|8,25
|238.658.822
|% 0,61
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6238
|8,6279
|% -0,42
|
|Euro
|10,1224
|10,1313
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,7630
|11,8220
|% -0,32
|
|Frank
|9,2713
|9,3271
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,54
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|0,18
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|1,04
|