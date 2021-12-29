***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2021 09:11
***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRILC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yunus Emre Battal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986802
BIST
17:571.896
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 45,63
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
17:5712,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 7,22%
|| 0,8532
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6841
En Düşük
11,7593
17:5714,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 7,58%
|| 1,0142
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4103
En Düşük
13,3150
17:57730,99
En Yüksek
|Değişim
|: 6,49%
|| 44,54
|Açılış
|: 730,99
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
732,34
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ENKAI
|15,34
|137.996.336
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.346.655
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.024.424
|% 9,96
|
|MERIT
|30,50
|20.768.100
|% 9,95
|
|NIBAS
|15,81
|28.499.951
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,70
|627.642
|% -41,78
|
|SEYKM
|12,36
|18.587.537
|% -9,98
|
|NUGYO
|5,59
|105.879.457
|% -9,84
|
|OYYAT
|45,40
|30.289.501
|% -9,56
|
|PAMEL
|77,25
|19.342.124
|% -8,69
|
|EKGYO
|2,19
|642.033.396
|% -0,45
|
|KOZAL
|118,60
|611.344.885
|% -0,84
|
|ARASE
|85,15
|298.339.701
|% -1,67
|
|PGSUS
|88,30
|168.959.789
|% 2,32
|
|ANGEN
|30,14
|160.291.284
|% -0,79
|
|ODAS
|1,33
|142.488.926
|% 0,76
|
|ADESE
|0,74
|21.210.537
|% 0,00
|
|POLHO
|2,94
|72.770.430
|% 1,73
|
|MOBTL
|1,73
|29.023.565
|% 0,58
|
|AVOD
|4,87
|71.288.866
|% 9,93
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6520
|12,6750
|% 7,22
|
|Euro
|14,3717
|14,4006
|% 7,58
|
|Sterlin
|17,0177
|17,1030
|% 7,47
|
|Frank
|13,7947
|13,8778
|% 7,44
|
|Riyal
|3,3641
|3,3810
|% 7,20
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,88
|
|Altın Gr.
|730
|730
|43,95
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,20
|9,21
|0,46
|
|B. Petrol
|78,41
|78,41
|-0,26
|