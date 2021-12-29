***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2021 09:14
***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRILC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Leyla Battal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986803
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 44,98
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6332
En Yüksek
|Değişim
|: 6,86%
|| 0,8114
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6867
En Düşük
11,7593
18:0514,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 7,47%
|| 1,0000
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4118
En Düşük
13,3150
18:05732,28
En Yüksek
|Değişim
|: 6,68%
|| 45,84
|Açılış
|: 732,28
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
732,83
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ENKAI
|15,34
|138.027.169
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.347.128
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.024.424
|% 9,96
|
|NIBAS
|15,81
|28.525.042
|% 9,94
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,00
|627.642
|% -44,08
|
|SEYKM
|12,36
|18.681.806
|% -9,98
|
|NUGYO
|5,64
|107.625.353
|% -9,03
|
|OYYAT
|45,74
|32.532.905
|% -8,88
|
|PAMEL
|78,20
|20.580.729
|% -7,57
|
|EREGL
|29,24
|1.978.440.248
|% 5,10
|
|GARAN
|11,42
|1.815.231.735
|% 1,60
|
|THYAO
|21,30
|1.599.444.839
|% 4,00
|
|SASA
|53,60
|1.521.140.121
|% 1,52
|
|SISE
|13,89
|1.410.238.461
|% 3,58
|
|EKGYO
|2,19
|646.057.283
|% -0,45
|
|YKBNK
|3,45
|883.687.615
|% 0,29
|
|GARAN
|11,42
|1.815.231.735
|% 1,60
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,45
|176.584.846
|% 0,69
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6281
|12,6422
|% 6,94
|
|Euro
|14,3328
|14,3927
|% 7,52
|
|Sterlin
|17,0262
|17,1116
|% 7,52
|
|Frank
|13,7955
|13,8786
|% 7,45
|
|Riyal
|3,3647
|3,3816
|% 7,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,88
|
|Altın Gr.
|730
|730
|43,95
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,20
|9,21
|0,46
|
|B. Petrol
|78,41
|78,41
|-0,26
|