***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2023 12:25
***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRILC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Berat Battal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149478
BIST
13:584.498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -38,66
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5819,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 20,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5821,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:581.275,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.275,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:54
|BRSAN
|137,50
|283.247.634
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.460.669
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.608.605
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|145.082.320
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,95
|139.151.810
|% -9,73
|
|IZINV
|19,91
|7.313.512
|% -8,33
|
|AYEN
|19,05
|35.834.503
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|KCHOL
|86,35
|2.102.033.724
|% -0,58
|
|CWENE
|110,60
|1.202.046.175
|% -6,43
|
|SISE
|37,02
|1.193.370.292
|% -1,28
|
|THYAO
|127,40
|1.056.051.766
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|EKGYO
|5,51
|375.703.686
|% 0,36
|
|YKBNK
|10,48
|678.108.521
|% 0,87
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,12
|563.221.139
|% 0,14
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5311
|19,5375
|% 0,13
|
|Euro
|21,3834
|21,3886
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,5662
|24,6894
|% 0,03
|
|Frank
|21,8319
|21,9634
|% 0,03
|
|Riyal
|5,1928
|5,2189
|% 0,09
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|-2,90
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.276
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|9.283
|9.423
|20,00
|
|Tam
|9.237
|9.472
|20,65
|
|Yarım
|4.567
|4.657
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.314
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,86
|