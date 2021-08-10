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***TRILC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

10.08.2021 11:58



***TRILC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

TÜRKİYE İLAÇ VE SERUM SANAYİ  A.Ş.'nin 06.08.2021  tarihinde başlayan % 110 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 10.08.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956827


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