***TRILC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
10.08.2021 11:58
***TRILC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TÜRKİYE İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.'nin 06.08.2021 tarihinde başlayan % 110 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 10.08.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956827
BIST
15:401.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,62
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
15:408,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0639
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
15:4010,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0711
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
15:40485,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,55
|Açılış
|: 484,99
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
485,93
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:40
|MARKA
|5,06
|3.106.162
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.193.493
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|11.970.567
|% 9,98
|
|KARYE
|13,06
|92.586.306
|% 9,93
|
|VKING
|6,28
|11.955.762
|% 9,79
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|355.406
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|EDATA
|16,02
|24.211.248
|% -8,46
|
|RODRG
|16,43
|9.875.777
|% -7,90
|
|KRDMD
|8,05
|1.643.909.831
|% 0,50
|
|GARAN
|9,14
|1.008.360.774
|% 0,33
|
|EREGL
|19,44
|877.807.679
|% -1,37
|
|SISE
|8,38
|853.432.613
|% -0,12
|
|GENIL
|16,45
|815.607.488
|% 4,58
|
|KRDMD
|8,05
|1.643.909.831
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,45
|320.823.864
|% -1,61
|
|GARAN
|9,14
|1.008.360.774
|% 0,33
|
|SISE
|8,38
|853.432.613
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,85
|177.154.523
|% 0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6614
|8,6625
|% 0,74
|
|Euro
|10,1571
|10,1648
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9507
|12,0106
|% 0,85
|
|Frank
|9,3501
|9,4064
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2988
|2,3103
|% 0,67
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|17,61
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,80
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|42,00
|
|Tam
|3.199
|3.279
|44,42
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|21,49
|
|Çeyrek
|775
|793
|10,74
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,75
|69,75
|-0,88
|
Seans Raporu
15:40
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15:56ZOREN
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