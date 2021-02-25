***TRILC* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.02.2021 16:55
***TRILC******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25-26/02/2021 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. nin Hlaka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912916
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,2152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
18:058,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1196
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
18:05411,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,93
|Açılış
|: 411,71
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.043.078
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.735.763
|% 10,00
|
|PAMEL
|23,76
|7.198.445
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.239.641.568
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|991.075
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.394.328
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.051.763
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.060.438
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.765.439.989
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.199.018.038
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.798.861.657
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.781.570.401
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.664.024.324
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.373.497.868
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.199.018.038
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|559.860.389
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.239.641.568
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.808.368
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2117
|7,2152
|% 0,64
|
|Euro
|8,8320
|8,8458
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,1758
|10,2269
|% 0,69
|
|Frank
|7,9387
|7,9865
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9162
|1,9258
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-27,17
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|65,79
|65,79
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
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17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
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17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem