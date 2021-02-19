***TRILC* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TRILC******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TRILC]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin ekleri Hk.EK 4 : 30 09 2020 Bağımsız Denetim RaporuEK 5 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk BeyanıEK 6 A :Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk BeyanıEK 6 B : DEGERLEME KURULUSU BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911247BIST