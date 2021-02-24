***TRILC* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
24.02.2021 15:13
***TRILC******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912159
BIST
16:131.499
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -18,76
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:137,1703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1850
En Düşük
7,0712
16:138,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,7367
En Düşük
8,5921
16:13416,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,62
|Açılış
|: 416,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:13
|PKENT
|1.760,00
|5.857.454
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|2.392.749
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|7.037.988
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|80.499.368
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.161.719
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|333.903.308
|% -9,95
|
|THYAO
|12,88
|1.775.545.457
|% -1,08
|
|KOZAL
|135,70
|1.769.530.122
|% 1,72
|
|SASA
|39,08
|1.674.167.613
|% 7,60
|
|GUBRF
|77,05
|1.452.105.436
|% -6,32
|
|PETKM
|5,19
|1.316.819.318
|% -4,42
|
|EKGYO
|2,32
|779.380.778
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|295.243.488
|% -9,09
|
|TSKB
|1,78
|464.149.627
|% -1,11
|
|PETKM
|5,19
|1.316.819.318
|% -4,42
|
|ODAS
|4,06
|967.723.669
|% 2,01
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1670
|7,1703
|% 0,92
|
|Euro
|8,7073
|8,7119
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,0903
|10,1409
|% 0,91
|
|Frank
|7,8609
|7,9082
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9058
|1,9153
|% 0,87
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,87
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.753
|2.822
|35,72
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|17,28
|
|Çeyrek
|667
|683
|8,64
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,85
|