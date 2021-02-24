***TRILC* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
24.02.2021 16:49
***TRILC******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912237
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,2377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1325
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1380
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05415,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,29
|Açılış
|: 415,82
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|4,29
|59.720.089
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|3.129.933
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.349.167
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|946.859
|% 10,00
|
|SONME
|84,60
|10.178.297
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|4.434.040
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|BURVA
|34,14
|4.914.256
|% -9,97
|
|KOZAL
|133,80
|2.464.638.400
|% 0,30
|
|THYAO
|12,83
|2.281.118.416
|% -1,46
|
|PETKM
|5,15
|2.013.892.259
|% -5,16
|
|GUBRF
|74,10
|2.006.795.127
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.925.671.819
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.121.712.745
|% -2,99
|
|PETKM
|5,15
|2.013.892.259
|% -5,16
|
|TSKB
|1,76
|607.229.080
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|298.692.293
|% -9,09
|
|ODAS
|4,01
|1.257.505.110
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2350
|7,2377
|% 1,86
|
|Euro
|8,7685
|8,7746
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,1780
|10,2291
|% 1,79
|
|Frank
|7,9284
|7,9762
|% 1,39
|
|Riyal
|1,9221
|1,9317
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-16,70
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,05
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,96
|