***TRILC* *TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
23.02.2021 17:19
***TRILC******TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911872
BIST
17:471.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -32,51
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:477,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
17:478,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0810
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,6426
En Düşük
8,5250
17:47410,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,96
|Açılış
|: 410,19
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PGSUS
|84,15
|943.063.848
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,71
|61.973.221
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.584.469
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|55.212.249
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|INVEO
|153,00
|73.479.325
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.517.145
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.714.505
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|THYAO
|13,30
|3.078.683.241
|% 5,22
|
|KOZAL
|133,90
|1.594.256.325
|% -3,32
|
|TUPRS
|102,80
|1.148.818.095
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,35
|1.007.455.700
|% -3,29
|
|PGSUS
|84,15
|943.063.848
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,35
|1.007.455.700
|% -3,29
|
|TSKB
|1,81
|612.425.144
|% 1,69
|
|VAKBN
|4,39
|858.417.231
|% -3,94
|
|ODAS
|3,99
|735.057.730
|% -3,16
|
|YKBNK
|2,73
|465.945.686
|% -1,09
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0846
|7,0899
|% 0,98
|
|Euro
|8,6040
|8,6138
|% 0,95
|
|Sterlin
|9,9372
|9,9870
|% 1,01
|
|Frank
|7,8368
|7,8840
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8841
|1,8936
|% 0,99
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-10,76
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,38
|