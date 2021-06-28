***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetim Komitesinin 28.06.2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak, Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetim için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak secilmesinin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944511BIST