***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.07.2021 09:54
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonm Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 29.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında bağımsız denetim kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945364
BIST
18:051.356
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0
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|6,14
|1.873.866
|% 2,49
|
|SOKM
|11,74
|82.796.249
|% 1,55
|
|TTKOM
|6,64
|164.385.239
|% 0,05
|
|YKSLN
|4,94
|3.851.024
|% 0,00
|
|OZRDN
|10,36
|23.333.239
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,37
|1.328.037
|% 0,00
|
|CASA
|142,80
|471.461
|% 0,00
|
|KERVT
|4,44
|34.962.404
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,67
|346.474.399
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% 0,00
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6967
|8,7007
|% 0,02
|
|Euro
|10,3256
|10,3362
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9858
|12,0459
|% -0,10
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3130
|2,3246
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,36
|
|Altın Gr.
|498
|499
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,20
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