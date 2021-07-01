***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonm ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.06.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 29.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında bağımsız denetim kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945364BIST