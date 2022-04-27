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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.04.2022 15:09
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonm Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.04.2022
Tescil Tarihi
27.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.04.2022 / 10568
Açıklamalar

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde,2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tescil edilmiştir. Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024229


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ACSEL 47,42 54.853.819 % 9,97  
PKART 17,11 11.912.110 % 9,96  
ETILR 8,84 9.805.174 % 9,95  
BAKAB 23,24 26.384.321 % 9,93  
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Altın Gr. 903 903 -3,05  
Cumhuriyet 6.020 6.111 -25,00  
Tam 5.985 6.134 -33,94  
Yarım 2.893 2.967 -16,42  
Çeyrek 1.451 1.484 -8,21  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 0,12  
Gümüş Gr. 11,22 11,24 0,04  
B. Petrol 104 104 -0,56  
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