***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 15:09
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonm Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.04.2022
Tescil Tarihi
27.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.04.2022 / 10568
Açıklamalar
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde,2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tescil edilmiştir. Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024229
BIST
16:062.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,79
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
16:0614,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0339
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8325
En Düşük
14,7775
16:0615,6443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1023
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6330
16:06903,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,99
|Açılış
|: 903,30
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler16:06
|UFUK
|25,96
|1.457.420
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.853.819
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.912.110
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|9.805.174
|% 9,95
|
|BAKAB
|23,24
|26.384.321
|% 9,93
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.328.821
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|78.914.054
|% -9,56
|
|SILVR
|7,76
|35.357.639
|% -8,49
|
|SAFKR
|7,28
|65.837.737
|% -7,02
|
|THYAO
|39,40
|3.719.446.364
|% 0,77
|
|KRDMD
|15,02
|2.286.529.529
|% 2,53
|
|EREGL
|33,60
|1.675.533.448
|% 1,57
|
|SISE
|17,63
|1.660.692.646
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,92
|1.299.883.470
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,61
|828.196.138
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,92
|1.299.883.470
|% -0,40
|
|ODAS
|2,44
|530.849.906
|% 2,95
|
|KRDMD
|15,02
|2.286.529.529
|% 2,53
|
|TSKB
|1,84
|232.045.053
|% -3,66
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8272
|14,8325
|% 0,23
|
|Euro
|15,6353
|15,6443
|% -0,65
|
|Sterlin
|18,5468
|18,6398
|% -0,01
|
|Frank
|15,2477
|15,3396
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9412
|3,9610
|% 0,23
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-9,09
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.985
|6.134
|-33,94
|
|Yarım
|2.893
|2.967
|-16,42
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|-8,21
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,56
|