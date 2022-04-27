***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonm ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.04.2022Tescil Tarihi27.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su27.04.2022 / 10568AçıklamalarSermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde,2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tescil edilmiştir. Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024229BIST