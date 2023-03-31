***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 09:16
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonm Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130011
BIST
10:284.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -32,71
|Açılış
|: 4.876
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|Önceki Kapanış
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4.876
En Düşük
4.842
10:2819,1959
En Yüksek
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|Açılış
|: 19,3900
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En Düşük
19,1514
10:2820,9259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|: 21,1400
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|Önceki Kapanış
|: 21,0100
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En Düşük
20,8509
10:281.220,93
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|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.220,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.964.147
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.316.136
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.106.977
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.706.465
|% -9,98
|
|EMKEL
|9,32
|15.200.715
|% -6,99
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|EMNIS
|43,48
|98.960
|% -5,44
|
|TUPRS
|539,20
|506.839.033
|% 0,04
|
|KOZAL
|21,38
|412.585.957
|% 2,10
|
|GOKNR
|21,98
|400.978.089
|% -0,27
|
|ASELS
|53,00
|392.617.939
|% 0,09
|
|AKFYE
|18,96
|390.486.227
|% -0,21
|
|SKBNK
|2,43
|148.943.135
|% 3,85
|
|ISCTR
|13,30
|295.603.132
|% -1,63
|
|AKFYE
|18,96
|390.486.227
|% -0,21
|
|YKBNK
|9,75
|190.667.242
|% -1,61
|
|KOZAL
|21,38
|412.585.957
|% 2,10
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1894
|19,1959
|% 0,15
|
|Euro
|20,8945
|20,9259
|% -0,06
|
|Sterlin
|23,6839
|23,8027
|% 0,03
|
|Frank
|20,9113
|21,0372
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0971
|5,1227
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,58
|
|Altın Gr.
|1.223
|1.223
|2,42
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.232
|8.329
|11,00
|
|Yarım
|4.036
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,71
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,07
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