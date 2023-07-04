***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.07.2023 12:38
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonm Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.06.2023
Tescil Tarihi
04.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.07.2023 10863
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu 04.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165081
BIST
'
16:146.020
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,73
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:1425,9879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0933
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:1428,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:141.610,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.610,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:12
|VKGYO
|3,04
|151.286.948
|% 91,19
|
|EMKEL
|10,56
|100.601.123
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.708.113
|% 10,00
|
|ADEL
|210,10
|51.537.690
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|28.845.201
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|ESCOM
|28,44
|55.193.867
|% -4,88
|
|MEDTR
|37,44
|21.496.405
|% -4,10
|
|ITTFH
|4,60
|90.924.031
|% -3,77
|
|THYAO
|207,90
|6.526.274.290
|% -1,24
|
|KOZAL
|27,44
|4.621.778.222
|% 1,18
|
|YKBNK
|13,43
|4.581.431.507
|% 1,67
|
|ASTOR
|68,60
|3.868.506.202
|% 0,00
|
|ASELS
|58,55
|3.600.903.809
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,43
|4.581.431.507
|% 1,67
|
|SKBNK
|2,88
|906.937.931
|% 7,46
|
|EKGYO
|7,86
|2.107.704.118
|% 2,21
|
|ISCTR
|14,46
|3.226.672.798
|% 1,47
|
|KOZAL
|27,44
|4.621.778.222
|% 1,18
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9752
|25,9861
|% 0,35
|
|Euro
|28,3425
|28,3522
|% 0,15
|
|Sterlin
|32,9639
|33,1292
|% 0,53
|
|Frank
|28,8921
|29,0662
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9070
|6,9416
|% 0,26
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|5,97
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.612
|10,63
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.186
|5.321
|11,00
|
|Çeyrek
|2.601
|2.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,16
|