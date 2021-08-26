***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
26.08.2021 19:17
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/08/2021 05/08/2021 10381
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960649
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
18:058,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
18:059,8841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0164
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
18:05483,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,66
|Açılış
|: 483,47
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
485,21
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|29,70
|411.256
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.400,00
|1.425.052
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.851.803
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|209.523.447
|% 9,93
|
|DESA
|9,20
|14.864.257
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.875.936
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.635.489
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.371.703
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,98
|99.589.215
|% -9,95
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,96
|862.890.867
|% -9,57
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|527.338.169
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,12
|435.170.627
|% -8,20
|
|ODAS
|1,46
|251.098.528
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|403.478.131
|% -0,78
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3842
|8,3903
|% 0,23
|
|Euro
|9,8745
|9,8841
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4553
|11,5128
|% -0,23
|
|Frank
|9,0985
|9,1533
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2292
|2,2404
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|1,67
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,58
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,62
|70,62
|-0,66
|
Seans Raporu
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