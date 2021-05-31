***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 2021 1.Dönem Faaliyet Raporu Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939106BIST