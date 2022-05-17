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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

17.05.2022 18:10
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030947


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 19,91 218.019.119 % 10,00  
EGEPO 8,03 46.284.831 % 10,00  
IMASM 38,78 67.649.088 % 9,98  
EUHOL 2,76 26.157.136 % 9,96  
ULUSE 174,60 33.427.415 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8326 15,8394 % 1,92  
Euro 16,7005 16,7329 % 3,03  
Sterlin 19,7052 19,8041 % 3,26  
Frank 15,8914 15,9871 % 2,91  
Riyal 4,2083 4,2294 % 1,93  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -2,83  
Altın Gr. 927 927 16,08  
Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 0,13  
Gümüş Gr. 11,06 11,07 0,26  
B. Petrol 114 114 -0,43  
Seans Raporu 18:05
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