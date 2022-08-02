***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2022Açıklamalar01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051211BIST