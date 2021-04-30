***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.675.464 49.738.066Dönem Karı (Zararı)9.136.954 -1.858.556Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.136.954 -1.858.556Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.328.864 -9.083.820Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 1.750.462 1.543.273Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 676.100 1.109.467Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler709.542 1.095.372Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-33.442 14.095Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler115.147 70.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 109.097 37.241Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 6.050 33.150Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 6.710.419 2.787.412Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.258.698 3.846.902Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5.641.332 4.731.354Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.189.611 -5.790.844Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -7.651.856 -3.649.922Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-836.026 -44.366Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler564.618 123.625Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 564.618 123.625Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25 -11.023.700İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.112.457 60.680.442Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.114 6.848.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)44354 -80.114 6.848.378Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -22.743.387 -2.374.697Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -14.204.362 -5.446.883Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.916.662 16.036.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44354 -12.916.662 16.036.725Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 48.806 -254.291Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.402.757 19.785.865İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.402.757 19.785.865Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 16.297.808 -2.351.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.082.697 28.436.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.082.697 28.436.822Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.646.639 49.738.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -28.825YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-313.725 1.098.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri255.575 3.024.365Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri255.575 3.024.365Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-569.300 -1.925.711Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları44512 -569.300 -1.925.711FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.080.344 -43.756.635Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.544.804Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.544.804Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.205.762 -39.909.733Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.747.618 -25.448.709Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.458.144 -14.461.024Ödenen Faiz-6.258.698 -3.846.902YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.091.155 7.080.085NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.091.155 7.080.085DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 423.726 1.554.913DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 43.514.881 8.634.998Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -53.951 2.278.252 24.572.454 13.482.151 65.278.906 0 65.278.906Düzeltmelerden Sonraki Tutar13.482.151 -13.482.151 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.202 -1.858.556 -1.873.758 0 -1.873.758Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -69.153 2.278.252 38.054.605 -1.858.556 63.405.148 0 63.405.148Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 49.527.156 -60.250 148.129.773Düzeltmelerden Sonraki Tutar33.330.009 -33.330.009 0Transferler-48.273 9.136.954 9.088.681 0 9.088.681Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.050.000 0 10.050.000Sermaye Arttırımı10.050.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)87.494.805 87.494.805 0 87.494.805Dönem Sonu Bakiyeler77.050.000 87.494.805 49.527.156 -108.523 2.278.252 29.384.615 9.136.954 254.763.259 0 254.763.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 43.514.881 423.726Ticari Alacaklar142.571.776 143.533.964İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.809.464 53.435.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 133.762.312 90.098.366Diğer Alacaklar3.882.020 13.096.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 11.719.807İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.882.020 1.376.345Stoklar8 70.234.386 47.457.557Peşin Ödenmiş Giderler9 25.836.114 11.631.752İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.836.114 11.631.752Diğer Dönen Varlıklar7.821.185 7.009.810İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 7.821.185 7.009.810ARA TOPLAM293.860.362 223.152.961TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR293.860.362 223.152.961DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 173.439.383 174.750.442Kullanım Hakkı Varlıkları13 271.341 348.098Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 952.069 872.764Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar952.069 872.764TOPLAM DURAN VARLIKLAR174.662.793 175.971.304TOPLAM VARLIKLAR468.523.155 399.124.265KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar27 65.361.939 85.887.307İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar65.361.939 85.887.307Banka Kredileri60.168.395 78.747.638Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.721.485 6.585.513Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar472.059 554.156Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.550.373 19.977.551İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.550.373 19.977.551Banka Kredileri27 7.550.373 19.977.551Ticari Borçlar69.259.368 82.060.294İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 2.061.334İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 67.198.034 82.060.294Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.388.406 3.339.600Diğer Borçlar7.211.254 6.125.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 5.934.300 5.262.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.276.954 862.987Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 28.287.498 11.989.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.287.498 11.989.690Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.339.000 60.814Kısa Vadeli Karşılıklar16 726.295 610.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar726.295 610.244ARA TOPLAM183.124.133 210.050.832TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER183.124.133 210.050.832UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27 21.504.429 22.840.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.504.429 22.840.014Banka Kredileri18.495.572 19.236.769Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.008.857 3.603.245Uzun Vadeli Karşılıklar748.068 715.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 484.416 458.307Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 263.652 257.602Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 8.383.266 17.387.737TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.635.763 40.943.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER213.759.896 250.994.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar254.763.259 148.129.773Ödenmiş Sermaye18 77.050.000 67.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)87.494.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.418.633 49.466.906Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)49.418.633 49.466.906Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.527.156 49.527.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-108.523 -60.250Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.278.252 2.278.252Yasal Yedekler2.278.252 2.278.252Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.384.615 -3.945.394Net Dönem Karı veya Zararı9.136.954 33.330.009TOPLAM ÖZKAYNAKLAR254.763.259 148.129.773TOPLAM KAYNAKLAR468.523.155 399.124.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 50.177.098 31.624.455Satışların Maliyeti19 -36.139.212 -27.777.703TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.037.886 3.846.752BRÜT KAR (ZARAR)14.037.886 3.846.752Genel Yönetim Giderleri20-21 -4.713.932 -3.732.353Pazarlama Giderleri20-21 -1.069.179 -1.363.525Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.210.524 595.914Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.545.010 -2.346.289ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.920.289 -2.999.501Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 709.722TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri22 -443.913 -870.020FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.476.376 -3.159.799Finansman Gelirleri24 5.908.753 6.229.577Finansman Giderleri24 -11.900.030 -8.578.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.485.099 -5.508.478Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 7.651.856 3.649.922Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.339.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.990.856 3.649.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.136.955 -1.858.556DÖNEM KARI (ZARARI)9.136.955 -1.858.556Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26 9.136.955 -1.858.556Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar48.273 15.202Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 61.888 19.490Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.615 -4.288Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -13.615 -4.288Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.273 15.202TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.185.228 -1.843.354Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 0 0Ana Ortaklık Payları9.185.228 -1.843.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933501BIST