***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:10
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.675.464 49.738.066
Dönem Karı (Zararı)
9.136.954 -1.858.556
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.136.954 -1.858.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.328.864 -9.083.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 1.750.462 1.543.273
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 676.100 1.109.467
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
709.542 1.095.372
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-33.442 14.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.147 70.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 109.097 37.241
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 6.050 33.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.710.419 2.787.412
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.258.698 3.846.902
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.641.332 4.731.354
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.189.611 -5.790.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -7.651.856 -3.649.922
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-836.026 -44.366
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
564.618 123.625
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 564.618 123.625
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -11.023.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.112.457 60.680.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.114 6.848.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44354 -80.114 6.848.378
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -22.743.387 -2.374.697
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -14.204.362 -5.446.883
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.916.662 16.036.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44354 -12.916.662 16.036.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 48.806 -254.291
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.402.757 19.785.865
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.402.757 19.785.865
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 16.297.808 -2.351.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.082.697 28.436.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.082.697 28.436.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.646.639 49.738.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -28.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-313.725 1.098.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
255.575 3.024.365
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
255.575 3.024.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-569.300 -1.925.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
44512 -569.300 -1.925.711
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.080.344 -43.756.635
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.544.804
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.544.804
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.205.762 -39.909.733
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.747.618 -25.448.709
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.458.144 -14.461.024
Ödenen Faiz
-6.258.698 -3.846.902
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.091.155 7.080.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.091.155 7.080.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 423.726 1.554.913
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.514.881 8.634.998
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -53.951 2.278.252 24.572.454 13.482.151 65.278.906 0 65.278.906
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.482.151 -13.482.151 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.202 -1.858.556 -1.873.758 0 -1.873.758
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -69.153 2.278.252 38.054.605 -1.858.556 63.405.148 0 63.405.148
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 49.527.156 -60.250 148.129.773
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.330.009 -33.330.009 0
Transferler
-48.273 9.136.954 9.088.681 0 9.088.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.050.000 0 10.050.000
Sermaye Arttırımı
10.050.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
87.494.805 87.494.805 0 87.494.805
Dönem Sonu Bakiyeler
77.050.000 87.494.805 49.527.156 -108.523 2.278.252 29.384.615 9.136.954 254.763.259 0 254.763.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.514.881 423.726
Ticari Alacaklar
142.571.776 143.533.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.809.464 53.435.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 133.762.312 90.098.366
Diğer Alacaklar
3.882.020 13.096.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 11.719.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.882.020 1.376.345
Stoklar
8 70.234.386 47.457.557
Peşin Ödenmiş Giderler
9 25.836.114 11.631.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.836.114 11.631.752
Diğer Dönen Varlıklar
7.821.185 7.009.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.821.185 7.009.810
ARA TOPLAM
293.860.362 223.152.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
293.860.362 223.152.961
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 173.439.383 174.750.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 271.341 348.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 952.069 872.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
952.069 872.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.662.793 175.971.304
TOPLAM VARLIKLAR
468.523.155 399.124.265
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 65.361.939 85.887.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.361.939 85.887.307
Banka Kredileri
60.168.395 78.747.638
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.721.485 6.585.513
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
472.059 554.156
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.550.373 19.977.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.550.373 19.977.551
Banka Kredileri
27 7.550.373 19.977.551
Ticari Borçlar
69.259.368 82.060.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.061.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 67.198.034 82.060.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.388.406 3.339.600
Diğer Borçlar
7.211.254 6.125.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 5.934.300 5.262.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.276.954 862.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 28.287.498 11.989.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.287.498 11.989.690
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.339.000 60.814
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 726.295 610.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
726.295 610.244
ARA TOPLAM
183.124.133 210.050.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.124.133 210.050.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 21.504.429 22.840.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.504.429 22.840.014
Banka Kredileri
18.495.572 19.236.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.008.857 3.603.245
Uzun Vadeli Karşılıklar
748.068 715.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 484.416 458.307
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 263.652 257.602
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 8.383.266 17.387.737
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.635.763 40.943.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
213.759.896 250.994.492
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
254.763.259 148.129.773
Ödenmiş Sermaye
18 77.050.000 67.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
87.494.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.418.633 49.466.906
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.418.633 49.466.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.527.156 49.527.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.523 -60.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.278.252 2.278.252
Yasal Yedekler
2.278.252 2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.384.615 -3.945.394
Net Dönem Karı veya Zararı
9.136.954 33.330.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.763.259 148.129.773
TOPLAM KAYNAKLAR
468.523.155 399.124.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 50.177.098 31.624.455
Satışların Maliyeti
19 -36.139.212 -27.777.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.037.886 3.846.752
BRÜT KAR (ZARAR)
14.037.886 3.846.752
Genel Yönetim Giderleri
20-21 -4.713.932 -3.732.353
Pazarlama Giderleri
20-21 -1.069.179 -1.363.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.210.524 595.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.545.010 -2.346.289
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.920.289 -2.999.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 709.722
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22 -443.913 -870.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.476.376 -3.159.799
Finansman Gelirleri
24 5.908.753 6.229.577
Finansman Giderleri
24 -11.900.030 -8.578.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.485.099 -5.508.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 7.651.856 3.649.922
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.339.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.990.856 3.649.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.136.955 -1.858.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.136.955 -1.858.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26 9.136.955 -1.858.556
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.273 15.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 61.888 19.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.615 -4.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -13.615 -4.288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.273 15.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.185.228 -1.843.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.185.228 -1.843.354
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933501
BIST