***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 0 0 -53.951 2.278.252 24.572.455 13.482.151 65.278.907 65.278.907Transferler13.482.151 -13.482.151Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.202 10.606.315 10.591.112 10.591.112Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 -69.153 2.278.252 38.054.606 10.606.314 75.870.020 75.870.020Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 148.129.773Transferler33.330.009 -33.330.009Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.273 56.071.425 56.071.425 56.071.425Sermaye Arttırımı10.050.000 10.050.000 10.050.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)87.568.730 87.568.730 87.568.730Dönem Sonu Bakiyeler77.050.000 87.568.730 49.527.156 -108.523 2.278.252 29.384.615 56.071.425 301.771.655 301.771.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.198.017 -4.626.255Dönem Karı (Zararı)56.071.425 10.606.314Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.965.762 19.310.110Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.671.048 3.142.217Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler752.741 814.446Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler778.283 787.646Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-25.542 26.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler180.954 278.538Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler174.904 212.237Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.050 66.301Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.757.388 14.230.158Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.782.055 13.848.445Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6.925.553 5.923.384Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.950.220 -5.541.671Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.009.930 2.314.394Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.025.521 -1.810.661Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler619.222 341.018Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler619.222 341.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.697.401 -34.387.888Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.624.903 -27.660.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-47.624.903 -27.660.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.804.634 2.726.661İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.804.634 2.726.661Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.944.158 -9.775.803Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.900.140 -8.145.781Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-264.040 7.340.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-264.040 7.340.796Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-402.133 1.965.444Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.690.877 -838.034İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.690.877 -838.034Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7.857.818 -875Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.339.786 -4.471.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-141.769 -154.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.858.736 -20.363.615Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri217.827 2.806.972Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri217.827 2.806.972Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.294.508 -9.322.142Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.294.508 -9.322.142Ödenen Faiz-12.782.055 -13.848.445FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.915.883 26.980.052Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.618.730 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.618.730 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 36.785.321Kredilerden Nakit Girişleri0 36.785.321Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.702.847 -9.805.269Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.542.921Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-5.159.926 -9.805.269YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.255.164 1.990.182NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.255.164 1.990.182DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ423.725 1.554.913DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.678.889 3.545.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri34.678.889 423.726Ticari Alacaklar188.763.605 143.533.964İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24.048.070 53.435.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar164.715.535 90.098.366Diğer Alacaklar2.875.678 13.096.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 11.719.807İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.875.678 1.376.345Stoklar98.427.257 47.457.557Peşin Ödenmiş Giderler7.731.612 11.631.752İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.731.612 11.631.752Diğer Dönen Varlıklar9.425.649 7.009.810ARA TOPLAM341.902.690 223.152.961TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR341.902.690 223.152.961DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar188.167.247 174.750.442Kullanım Hakkı Varlıkları242.076 348.098Maddi Olmayan Duran Varlıklar911.384 872.764Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar911.384 872.764TOPLAM DURAN VARLIKLAR189.320.707 175.971.304TOPLAM VARLIKLAR531.223.397 399.124.265KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.868.119 85.887.307İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.868.119 85.887.307Banka Kredileri17.902.453 78.747.638Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.314.797 6.585.513Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar650.869 554.156Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.521.062 19.977.551İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.521.062 19.977.551Ticari Borçlar81.151.381 82.060.294İlişkili Taraflara Ticari Borçlar647.556 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar80.503.825 82.060.294Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.937.467 3.339.600Diğer Borçlar22.819.434 6.125.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21.773.285 5.262.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.046.149 862.987Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.131.872 11.989.690İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.627.380 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)504.492 11.989.690Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.733.383 60.814Kısa Vadeli Karşılıklar684.642 610.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar684.642 610.244ARA TOPLAM157.847.360 210.050.832TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.847.360 210.050.832UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar61.500.222 22.840.014İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar61.500.222 22.840.014Banka Kredileri58.995.522 19.236.769Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.504.700 3.603.245Uzun Vadeli Karşılıklar742.584 715.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar478.932 458.307Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar263.652 257.602Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.361.576 17.387.737TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.604.382 40.943.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER229.451.742 250.994.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar301.771.655 148.129.773Ödenmiş Sermaye77.050.000 67.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)87.568.730 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.418.633 49.466.906Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)49.418.633 49.466.906Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.527.156 49.527.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-108.523 -60.250Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.278.252 2.278.252Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.384.615 -3.945.394Net Dönem Karı veya Zararı56.071.425 33.330.009TOPLAM ÖZKAYNAKLAR301.771.655 148.129.773TOPLAM KAYNAKLAR531.223.397 399.124.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat303.751.976 77.720.943 253.574.878 46.096.488Satışların Maliyeti-202.385.001 -37.001.886 -166.245.789 -9.224.182TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)101.366.975 40.719.057 87.329.089 36.872.306BRÜT KAR (ZARAR)101.366.975 40.719.057 87.329.089 36.872.306Genel Yönetim Giderleri-18.052.019 -8.551.310 -13.338.087 -4.818.957Pazarlama Giderleri-2.451.644 -2.589.221 -1.382.465 -1.225.696Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.862.975 2.804.741 -347.549 2.208.827Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.392.477 -6.221.303 -1.847.467 -3.875.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.333.810 26.161.964 70.413.521 29.161.466Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 1.419.444 0 709.722Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-496.464 -430.630 -52.551 439.390FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.837.346 27.150.778 70.360.970 30.310.578Finansman Gelirleri5.951.617 5.541.759 42.864 -687.818Finansman Giderleri-19.707.608 -19.771.829 -7.807.578 -11.193.573SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.081.355 12.920.708 62.596.256 18.429.187Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.009.930 -2.314.394 -15.661.786 -5.964.316Dönem Vergi (Gideri) Geliri-16.022.476 0 -14.683.476 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.012.546 -2.314.394 -978.310 -5.964.316SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.071.425 10.606.314 46.934.470 12.464.871DÖNEM KARI (ZARARI)56.071.425 10.606.314 46.934.470 12.464.871Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları56.071.425 10.606.314 46.934.470 12.464.871Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-48.273 -15.202 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-61.888 -19.490 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.615 4.288 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.615 4.288 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-48.273 -15.202 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.023.152 10.591.112 46.934.470 12.464.871Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları56.023.152 10.591.112 46.934.470 12.464.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955232BIST