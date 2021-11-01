***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 0 0 -53.951 2.278.252 24.572.455 13.482.151 65.278.907 65.278.907Transferler13.482.151 -13.482.151Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.925 33.014.394 82.531.625 82.531.625Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)49.527.156Sermaye Arttırımı42.000.000 -42.000.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler67.000.000 0 49.527.156 -63.876 2.278.252 -3.945.394 33.014.394 147.810.532 147.810.532Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 148.129.773Transferler84.755.000 -84.755.000 33.330.009 -33.330.009Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-82.561 64.290.116 64.290.116 64.290.116Sermaye Arttırımı10.050.000 84.755.000 97.618.595 97.618.595Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)87.568.730 87.568.730Dönem Sonu Bakiyeler161.805.000 2.813.595 49.527.156 -142.811 2.278.252 29.384.615 64.290.116 309.955.923 309.955.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.055.344 35.160.926Dönem Karı (Zararı)64.290.116 33.014.394Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.484.377 -10.062.539Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.677.646 4.801.983Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler145.465 595.249Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler171.007 562.814Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-25.542 32.435Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler882.807 579.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler767.457 446.597Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler115.350 132.602Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.034.692 25.193.932Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.623.454 24.933.379Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5.455.311 7.107.931Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.044.073 -6.847.378Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.929.471 6.794.781Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-5.822.451 -7.958.276Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler636.747 560.153Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler636.747 560.153Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-40.629.560İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-95.532.993 12.370.313Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.908.017 15.439.320İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.908.017 15.439.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.271.717 14.774.541İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.271.717 14.774.541Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.344.705 -19.771.930Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.218.394 -5.190.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.141.686 -2.266.843İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.141.686 -2.266.843Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-703.159 -114.484Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.893.189 545.911İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.893.189 545.911Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.618.062 8.954.103Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.758.500 35.322.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-296.844 -161.242YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.974.872 -37.355.860Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri253.524 2.343.368Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri253.524 2.343.368Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.604.942 -14.765.849Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.604.942 -14.765.849Ödenen Faiz-16.623.454 -24.933.379FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.041.910 2.625.487Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.618.595 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.618.595 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.576.685 2.625.487Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.285.898 26.544.079Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-9.290.787 -23.918.592YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.011.694 430.553NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.011.694 430.553DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ423.726 1.554.913DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.435.420 1.985.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24.435.420 423.726Ticari Alacaklar183.124.235 143.533.964İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar60.754.536 53.435.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar122.369.699 90.098.366Diğer Alacaklar4.731.596 13.096.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.855.918 11.719.807İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.875.678 1.376.345Stoklar97.827.804 47.457.557Peşin Ödenmiş Giderler21.850.146 11.631.752İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.850.146 11.631.752Diğer Dönen Varlıklar8.102.649 7.009.810ARA TOPLAM340.071.850 223.152.961TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR340.071.850 223.152.961DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar186.471.504 174.750.442Kullanım Hakkı Varlıkları212.811 348.098Maddi Olmayan Duran Varlıklar921.226 872.764Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar921.226 872.764TOPLAM DURAN VARLIKLAR187.605.541 175.971.304TOPLAM VARLIKLAR527.677.391 399.124.265KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar57.151.240 85.887.307İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar57.151.240 85.887.307Banka Kredileri56.254.561 78.747.638Kiralama İşlemlerinden Borçlar331.782 6.585.513Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar564.897 554.156Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.472.648 19.977.551İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.472.648 19.977.551Ticari Borçlar62.179.882 82.060.294İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar62.179.882 82.060.294Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.636.441 3.339.600Diğer Borçlar16.021.746 6.125.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14.825.226 5.262.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.196.520 862.987Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.607.752 11.989.690İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.607.752 11.989.690Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.517.710 60.814Kısa Vadeli Karşılıklar871.558 610.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar871.558 610.244ARA TOPLAM188.458.977 210.050.832TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER188.458.977 210.050.832UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.362.350 22.840.014İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.362.350 22.840.014Banka Kredileri18.948.851 19.236.769Kiralama İşlemlerinden Borçlar413.499 3.603.245Uzun Vadeli Karşılıklar1.146.406 715.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar773.454 458.307Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar372.952 257.602Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.753.735 17.387.737TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.262.491 40.943.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER217.721.468 250.994.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar309.955.923 148.129.773Ödenmiş Sermaye161.805.000 67.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.813.595 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.384.345 49.466.906Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)49.384.345 49.466.906Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.527.156 49.527.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-142.811 -60.250Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.278.252 2.278.252Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.384.615 -3.945.394Net Dönem Karı veya Zararı64.290.116 33.330.009TOPLAM ÖZKAYNAKLAR309.955.923 148.129.773TOPLAM KAYNAKLAR527.677.391 399.124.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat510.502.934 155.599.289 206.750.958 77.878.346Satışların Maliyeti-385.290.622 -76.293.811 -182.905.621 -32.291.925TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)125.212.312 79.305.478 23.845.337 45.586.421BRÜT KAR (ZARAR)125.212.312 79.305.478 23.845.337 45.586.421Genel Yönetim Giderleri-26.713.251 -15.571.273 -8.661.232 -7.019.963Pazarlama Giderleri-4.469.980 -3.784.272 -2.018.336 -1.195.051Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.641.764 5.272.940 778.789 2.468.199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.536.684 3.649.921ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.134.161 55.351.649 13.800.351 36.189.685Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 7.746.666 0 6.327.222Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri118.326 -280.925 614.790 149.705FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)92.252.487 62.817.390 14.415.141 42.666.612Finansman Gelirleri5.045.865 9.033.095 -905.752 3.491.336Finansman Giderleri-22.078.765 -32.041.310 -2.371.157 -12.269.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)75.219.587 39.809.175 11.138.232 33.888.467Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.929.471 -6.794.781 -2.919.541 -4.480.387Dönem Vergi (Gideri) Geliri-19.540.186 -818.210 -3.517.710 -818.210Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.610.715 -5.976.571 598.169 -3.662.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)64.290.116 33.014.394 8.218.691 29.408.080DÖNEM KARI (ZARARI)64.290.116 33.014.394 8.218.691 29.408.080Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklı 57.365.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-105.848 -12.725 -43.960 6.765Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.287 -7.835.548 9.672 -7.839.836Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.287 -7.835.548 9.672 -7.839.836Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-82.561 49.517.231 -34.288 -7.833.071TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.207.555 82.531.625 8.184.403 21.575.009Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları64.207.555 82.531.625 8.184.403 21.575.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973600BIST