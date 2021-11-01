***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:30
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 0 0 -53.951 2.278.252 24.572.455 13.482.151 65.278.907 65.278.907
Transferler
13.482.151 -13.482.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.925 33.014.394 82.531.625 82.531.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.527.156
Sermaye Arttırımı
42.000.000 -42.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 0 49.527.156 -63.876 2.278.252 -3.945.394 33.014.394 147.810.532 147.810.532
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 148.129.773
Transferler
84.755.000 -84.755.000 33.330.009 -33.330.009
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.561 64.290.116 64.290.116 64.290.116
Sermaye Arttırımı
10.050.000 84.755.000 97.618.595 97.618.595
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
87.568.730 87.568.730
Dönem Sonu Bakiyeler
161.805.000 2.813.595 49.527.156 -142.811 2.278.252 29.384.615 64.290.116 309.955.923 309.955.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.055.344 35.160.926
Dönem Karı (Zararı)
64.290.116 33.014.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.484.377 -10.062.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.677.646 4.801.983
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
145.465 595.249
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
171.007 562.814
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.542 32.435
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
882.807 579.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
767.457 446.597
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
115.350 132.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.034.692 25.193.932
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.623.454 24.933.379
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.455.311 7.107.931
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.044.073 -6.847.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.929.471 6.794.781
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-5.822.451 -7.958.276
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
636.747 560.153
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
636.747 560.153
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-40.629.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-95.532.993 12.370.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.908.017 15.439.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.908.017 15.439.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.271.717 14.774.541
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.271.717 14.774.541
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.344.705 -19.771.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.218.394 -5.190.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.141.686 -2.266.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.141.686 -2.266.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-703.159 -114.484
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.893.189 545.911
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.893.189 545.911
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.618.062 8.954.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.758.500 35.322.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-296.844 -161.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.974.872 -37.355.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253.524 2.343.368
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253.524 2.343.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.604.942 -14.765.849
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.604.942 -14.765.849
Ödenen Faiz
-16.623.454 -24.933.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.041.910 2.625.487
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.618.595 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.618.595 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.576.685 2.625.487
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.285.898 26.544.079
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.290.787 -23.918.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.011.694 430.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.011.694 430.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
423.726 1.554.913
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.435.420 1.985.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24.435.420 423.726
Ticari Alacaklar
183.124.235 143.533.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
60.754.536 53.435.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
122.369.699 90.098.366
Diğer Alacaklar
4.731.596 13.096.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.855.918 11.719.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.875.678 1.376.345
Stoklar
97.827.804 47.457.557
Peşin Ödenmiş Giderler
21.850.146 11.631.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.850.146 11.631.752
Diğer Dönen Varlıklar
8.102.649 7.009.810
ARA TOPLAM
340.071.850 223.152.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
340.071.850 223.152.961
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
186.471.504 174.750.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
212.811 348.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
921.226 872.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
921.226 872.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.605.541 175.971.304
TOPLAM VARLIKLAR
527.677.391 399.124.265
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.151.240 85.887.307
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.151.240 85.887.307
Banka Kredileri
56.254.561 78.747.638
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
331.782 6.585.513
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
564.897 554.156
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.472.648 19.977.551
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.472.648 19.977.551
Ticari Borçlar
62.179.882 82.060.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
62.179.882 82.060.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.636.441 3.339.600
Diğer Borçlar
16.021.746 6.125.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.825.226 5.262.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.196.520 862.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.607.752 11.989.690
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.607.752 11.989.690
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.517.710 60.814
Kısa Vadeli Karşılıklar
871.558 610.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
871.558 610.244
ARA TOPLAM
188.458.977 210.050.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.458.977 210.050.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.362.350 22.840.014
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.362.350 22.840.014
Banka Kredileri
18.948.851 19.236.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
413.499 3.603.245
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.146.406 715.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
773.454 458.307
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
372.952 257.602
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8.753.735 17.387.737
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.262.491 40.943.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
217.721.468 250.994.492
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
309.955.923 148.129.773
Ödenmiş Sermaye
161.805.000 67.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.813.595 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.384.345 49.466.906
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.384.345 49.466.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.527.156 49.527.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-142.811 -60.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.278.252 2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.384.615 -3.945.394
Net Dönem Karı veya Zararı
64.290.116 33.330.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
309.955.923 148.129.773
TOPLAM KAYNAKLAR
527.677.391 399.124.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
510.502.934 155.599.289 206.750.958 77.878.346
Satışların Maliyeti
-385.290.622 -76.293.811 -182.905.621 -32.291.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.212.312 79.305.478 23.845.337 45.586.421
BRÜT KAR (ZARAR)
125.212.312 79.305.478 23.845.337 45.586.421
Genel Yönetim Giderleri
-26.713.251 -15.571.273 -8.661.232 -7.019.963
Pazarlama Giderleri
-4.469.980 -3.784.272 -2.018.336 -1.195.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.641.764 5.272.940 778.789 2.468.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.536.684 3.649.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.134.161 55.351.649 13.800.351 36.189.685
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 7.746.666 0 6.327.222
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
118.326 -280.925 614.790 149.705
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.252.487 62.817.390 14.415.141 42.666.612
Finansman Gelirleri
5.045.865 9.033.095 -905.752 3.491.336
Finansman Giderleri
-22.078.765 -32.041.310 -2.371.157 -12.269.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.219.587 39.809.175 11.138.232 33.888.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.929.471 -6.794.781 -2.919.541 -4.480.387
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.540.186 -818.210 -3.517.710 -818.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.610.715 -5.976.571 598.169 -3.662.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.290.116 33.014.394 8.218.691 29.408.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.290.116 33.014.394 8.218.691 29.408.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklı 57.365.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.848 -12.725 -43.960 6.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.287 -7.835.548 9.672 -7.839.836
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.287 -7.835.548 9.672 -7.839.836
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-82.561 49.517.231 -34.288 -7.833.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.207.555 82.531.625 8.184.403 21.575.009
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
64.207.555 82.531.625 8.184.403 21.575.009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973600
BIST