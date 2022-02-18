***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 0 0 -53.951 2.278.252 24.572.455 13.482.151 65.278.907 65.278.907Transferler13.482.151 -13.482.151Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)49.527.156 -6.299 33.330.009 82.850.866 82.850.866Sermaye Arttırımı42.000.000 -42.000.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler67.000.000 0 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 148.129.773Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 148.129.773Transferler0 33.330.009 -33.330.009Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41.261.612 -71.471 37.136.703 78.326.844 78.326.844Sermaye Arttırımı10.050.000 87.568.955 97.618.595 97.618.595Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)84.755.000 -84.755.000 0Dönem Sonu Bakiyeler161.805.000 2.813.595 90.788.768 -131.721 2.278.252 29.384.615 37.136.703 324.075.212 324.075.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.733.383 33.199.812Dönem Karı (Zararı)37.136.703 33.330.009Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.249.351 3.390.939Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.728.005 6.692.206Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.132.338 376.984Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.157.880 343.542Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-25.542 33.442Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler581.976 554.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler437.216 422.195Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler144.760 132.602Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.918.648 36.216.020Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27.023.503 35.507.782Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5.065.349 6.356.162Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-4.170.204 -5.647.924Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.718.935 6.930.697Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-64.447 -6.954.379Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-686.444 -560.153Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-686.444 -560.153Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-29.079.660 -39.865.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-115.632.819 -2.445.439Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.687.368 13.257.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.687.368 13.257.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.241 8.166.666İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.241 8.166.666Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-62.009.610 -51.467.464Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)563.071 1.450.878Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.617.610 11.380.701İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-44.617.610 11.380.701Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.230.955 1.523.362Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.544.779 4.767.604İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)27.544.779 4.767.604Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.143.885 8.475.145İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-60.246.765 34.275.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-416.160 -257.487Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.070.458 -818.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.852.883 -50.110.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri770.416 2.343.368Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri770.416 2.343.368Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.599.796 -16.945.783Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.599.796 -16.945.783Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerÖdenen Faiz-27.023.503 -35.507.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI162.966.814 15.779.198Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.618.595 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.618.595 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları65.348.219 15.779.198Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları75.020.625 41.419.494Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-9.672.406 -25.640.296YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.380.548 -1.131.187NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.380.548 -1.131.187DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ423.726 1.554.913DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.804.274 423.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri44.804.274 423.726Ticari Alacaklar262.258.087 143.533.964İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar90.711.033 53.435.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.547.054 90.098.366Diğer Alacaklar3.112.916 13.096.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar419.816 11.719.807İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.693.100 1.376.345Stoklar42.620.957 47.457.557Peşin Ödenmiş Giderler11.068.681 11.631.752İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.068.681 11.631.752Diğer Dönen Varlıklar17.044.287 7.009.810ARA TOPLAM380.909.202 223.152.961TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR380.909.202 223.152.961DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar234.365.185 174.750.442Kullanım Hakkı Varlıkları3.391.137 348.098Maddi Olmayan Duran Varlıklar864.702 872.764Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar864.702 872.764TOPLAM DURAN VARLIKLAR238.621.024 175.971.304TOPLAM VARLIKLAR619.530.226 399.124.265KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar122.096.415 85.887.307İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar122.096.415 85.887.307Banka Kredileri119.900.809 78.747.638Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.801.271 6.585.513Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar394.335 554.156Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları60.660.452 19.977.551İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları60.660.452 19.977.551Ticari Borçlar38.577.827 82.060.294İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9.039.395 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar29.538.432 82.060.294Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.108.645 3.339.600Diğer Borçlar33.673.336 6.125.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31.123.274 5.262.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.550.062 862.987Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)845.805 11.989.690İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)845.805 11.989.690Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü627.903 60.814Kısa Vadeli Karşılıklar685.488 610.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar685.488 610.244ARA TOPLAM259.275.871 210.050.832TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER259.275.871 210.050.832UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.470.388 22.840.014İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.470.388 22.840.014Banka Kredileri12.421.322 19.236.769Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.049.066 3.603.245Uzun Vadeli Karşılıklar898.111 715.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar495.749 458.307Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar402.362 257.602Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.810.644 17.387.737TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.179.143 40.943.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER295.455.014 250.994.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar324.075.212 148.129.773Ödenmiş Sermaye161.805.000 67.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.813.595 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)90.657.047 49.466.906Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)90.657.047 49.466.906Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.788.768 49.527.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-131.721 -60.250Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.278.252 2.278.252Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.384.615 -3.945.394Net Dönem Karı veya Zararı37.136.703 33.330.009TOPLAM ÖZKAYNAKLAR324.075.212 148.129.773TOPLAM KAYNAKLAR619.530.226 399.124.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat672.604.887 199.500.419Satışların Maliyeti-552.239.046 -100.409.057TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)120.365.841 99.091.362BRÜT KAR (ZARAR)120.365.841 99.091.362Genel Yönetim Giderleri-37.622.189 -22.151.873Pazarlama Giderleri-6.598.066 -5.111.938Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.969.646 6.723.811Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.279.527 -12.560.538ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.835.705 65.990.824Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.746.666TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-1.067.349 -107.256FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.768.356 73.630.234Finansman Gelirleri4.176.134 8.494.416Finansman Giderleri-32.088.852 -41.863.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.855.638 40.260.706Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.718.935 -6.930.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.637.547 -879.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.918.612 -6.051.673SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.136.703 33.330.009DÖNEM KARI (ZARARI)37.136.703 33.330.009Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.136.703 33.330.009Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,23000000 0,49700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar46.531.660 57.357.428Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)46.623.290Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-91.630 57.357.428Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi57.365.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-91.630 -8.076Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.341.519 -7.836.571Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.341.519 -7.836.571Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.341.519 -7.836.571DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.190.141 49.520.857TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.326.844 82.850.866Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları78.326.844 82.850.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002825BIST