***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş. Halka Arza İlişkin Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911236BIST