***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 24.04.2022 Tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.03.2022Genel Kurul Tarihi 24.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Büğdüz Mahallesi Enver Paşa Caddesi No:8Gündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,4 - 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 37.136.703,00-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 44.588.257,68-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 4.58.825,84 -TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 37.136.703 -TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 44.588.257,68 -TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,6 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,9 - Yönetim kurulunun 21.09.2021 tarih ve 2021/032 sayılı kararı ile hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan, "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,12 - Şirketimizin 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2021 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması16 - Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi19 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TURK İLAÇ 2021 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 TÜRK İLAÇ genel kurul bilgilendirme dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI_ TÜRK İLAÇ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 TÜRK İLAÇ BİLGİLENDİRME POLİTİKAS1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 TRILC ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞININ TAM METNİ EK OLARAK VERİLMİŞTİR.Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.03.2022 tarihli kararına istinaden 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Nisan 2022 tarihinde Pazar günü saat 14:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2022 tarih ve 75050498 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet UYAROĞLU gözetiminde toplanıldı.Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 30.03.2022 tarih 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 24.03.2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 161.805.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 161.805.000 adet hisseden 82.047.699 TL'ye isabet eden hissenin asaleten, 908.234TL sermayesine tekabül eden vekaleten olmak üzere toplamda 82.955.933TL sermayeye tekabül eden hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin çoğunluğunun ve bağımsız denetçisi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Harun AKTAŞ'ın de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Berna SEZER tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Yakup KARAKUŞ'un yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsızylamada oybirliği ile kabul edildi.6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden -----TC kimlik numaralı Nehir ALICI'nın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca -----TC kimlik numaralı Berna SEZER'in 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 11.08.2021 gün ve 2021/27 sayılıDönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ----- TC kimlik numaralı Onur ÖRSEL'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca -----TC kimlik numaralı Mahmut KARTALTEPE'nin 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 19.08.2021 gün ve 2021/29 sayılıDönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ----- TC kimlik numaralı Alptekin GÜLER'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca ----- TC kimlik numaralı Gül Ahmet DOĞRUYOL'un 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 06.12.2021 gün ve 2021/35 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 24.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 yılı için seçilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 21.09.2021 tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.TOPLANTI TUTANAĞININ TAM METNİ EK OLARAK VERİLMİŞTİR.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TURK İLAÇ 2021 YILI TOPLANTI TUTANAĞI KAP F.pdf - TutanakEK: 2 hazirun 2022 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 VOLKAN SAPMAZ BAĞIMSIZLIK BEYAN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 GÜLAHMET DOĞRUYOL BAĞIMSIZ BEYAN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2022 tarihinde, Pazar günü saat 14:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mahallesi Enver Paşa Caddesi No:8 Akyurt/ANKARA adresinde gündem dahilinde gerçekleştirilmiştir.Hazirun ve toplantı tutanağı pdf olarak ekte verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023353BIST