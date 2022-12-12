***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkTURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkTURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi22.09.2021 08.06.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihli kararı çerçevesinde 08.06.2022 tarihinde tamamlanmış olan 998.900 adet alım ve 08.06.2022 tarihli kararı çerçevesinde 19.07.2022 tarihinde tamamlanmış olan 1.000.000 adet alım işlemleri neticesinde geri alınan toplam 1.998.900 adet payların geri satımı işlemine ilişkin detay aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTRILC 12/12/2022 1.998.900 % 1,23 13,4 % 0 8.270.478,97 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086697BIST