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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

12.12.2022 18:19
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
22.09.2021 08.06.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihli kararı çerçevesinde 08.06.2022 tarihinde tamamlanmış olan 998.900 adet alım  ve 08.06.2022 tarihli kararı çerçevesinde 19.07.2022 tarihinde tamamlanmış olan 1.000.000 adet alım işlemleri neticesinde geri alınan toplam 1.998.900 adet payların geri satımı işlemine ilişkin detay aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.  Saygılarımızla.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TRILC 12/12/2022 1.998.900 % 1,23 13,4 % 0 8.270.478,97 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086697


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SILVR 17,60 173.304.857 % 10,00  
POLTK 1.272,70 32.416.916 % 10,00  
HUNER 14,09 80.423.144 % 9,99  
KOZAL 466,80 2.091.235.815 % 9,99  
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Dolar 18,6424 18,6440 % 0,02  
Euro 19,6606 19,6749 % 0,20  
Sterlin 22,8117 22,9261 % 0,14  
Frank 19,8334 19,9528 % -0,12  
Riyal 4,9424 4,9672 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 -10,88  
Altın Gr. 1.068 1.069 -7,27  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.196 7.252 -13,00  
Yarım 3.485 3.545 -7,00  
Çeyrek 1.748 1.772 -3,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 -0,20  
Gümüş Gr. 13,88 13,91 -0,14  
B. Petrol 77,97 77,97 1,87  
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