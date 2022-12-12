***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
12.12.2022 18:19
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
22.09.2021 08.06.2022
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihli kararı çerçevesinde 08.06.2022 tarihinde tamamlanmış olan 998.900 adet alım ve 08.06.2022 tarihli kararı çerçevesinde 19.07.2022 tarihinde tamamlanmış olan 1.000.000 adet alım işlemleri neticesinde geri alınan toplam 1.998.900 adet payların geri satımı işlemine ilişkin detay aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TRILC 12/12/2022 1.998.900 % 1,23 13,4 % 0 8.270.478,97 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086697
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
18:0519,6719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5838
18:051.069,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,55
|Açılış
|: 1.069,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.068,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6424
|18,6440
|% 0,02
|
|Euro
|19,6606
|19,6749
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,8117
|22,9261
|% 0,14
|
|Frank
|19,8334
|19,9528
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-10,88
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.069
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.196
|7.252
|-13,00
|
|Yarım
|3.485
|3.545
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,91
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|1,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem