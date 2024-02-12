***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
12.02.2024 12:54
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Tahvil İhraç Başvurusu Geri Çekmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
06.06.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Şirketimiz adına yapılan Tahvil İhraç başvurusunun geri çekilmesi amacıyla 06.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 49294 sayılı yazısı ile başvurumuzun işlemden kaldırıldığı hususu 12.02.2024 tarihinde şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız Saygılarımızla
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248800
BIST
'
13:109.136
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,68
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:1030,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0272
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:1033,1053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0077
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:101.994,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.994,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:10
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.319.310.290
|% 0,00
|
|REEDR
|45,76
|3.446.838.625
|% 0,00
|
|GUBRF
|177,90
|3.269.963.698
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,80
|3.244.104.627
|% 0,00
|
|SASA
|41,00
|2.924.758.773
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,02
|785.616.061
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,86
|263.503.637
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|669.718.556
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,47
|312.075.610
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,48
|437.970.225
|% 0,00
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6985
|30,7017
|% 0,09
|
|Euro
|33,0940
|33,1053
|% -0,02
|
|Sterlin
|38,6380
|38,8318
|% 0,03
|
|Frank
|34,9156
|35,1259
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1620
|8,2030
|% 0,09
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|877,33
|878,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,56
|878,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,44
|2.020,72
|% 0,66
|