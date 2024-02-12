***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Tahvil İhraç Başvurusu Geri Çekmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni06.06.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Şirketimiz adına yapılan Tahvil İhraç başvurusunun geri çekilmesi amacıyla 06.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 49294 sayılı yazısı ile başvurumuzun işlemden kaldırıldığı hususu 12.02.2024 tarihinde şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız Saygılarımızlaİptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248800BIST