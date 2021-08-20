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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

20.08.2021 21:45



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959858


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