***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
10.05.2021 13:05
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Malzeme İlaç Serum
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Beşer Ecza Deposu
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
91
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
06/05/2021
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
9.963.912,64 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
9.067.160,50 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen tıbbı malzeme İlaç alımı ihalesinde Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Turkfleks markamızla serum ihalesi 9.963.912,64 TL ile firmamız uhdesinde kalmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935621
BIST
14:281.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,90
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:288,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0260
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:2810,0560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,3538
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2746
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:28487,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,12
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:28
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.430.671
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|184.887.035
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.562.532
|% 9,93
|
|INTEM
|50,25
|5.265.312
|% 9,91
|
|VAKFN
|13,99
|2.926.778
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,30
|9.916.540
|% -5,80
|
|PEKGY
|1,30
|40.395.147
|% -5,80
|
|GARAN
|7,70
|754.426.298
|% -0,26
|
|THYAO
|13,19
|718.016.691
|% 1,54
|
|KRDMD
|8,63
|625.448.675
|% 1,77
|
|PETKM
|6,56
|618.982.807
|% 0,46
|
|KOZAL
|130,30
|600.348.049
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,14
|266.869.846
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,88
|195.665.623
|% 2,17
|
|GARAN
|7,70
|754.426.298
|% -0,26
|
|PETKM
|6,56
|618.982.807
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,06
|246.257.369
|% 2,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2570
|8,2600
|% 0,32
|
|Euro
|10,0472
|10,0560
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6086
|11,6668
|% 1,11
|
|Frank
|9,1370
|9,1921
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1949
|2,2059
|% 0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|7,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,63
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43CLEBI
Yüzde 5.26 oranında artışla 256.10 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 928 adet işlem
-
14:42GEDZA
Yüzde 7.94 oranında artışla 38.08 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 876 adet işlem
-
14:40RODRG
Yüzde 4.15 oranında artışla 18.84 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 526 adet işlem
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 01 artarak (% 1.12 ) 1, 261
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, IHGZT, YONGA, CANTE, INVEO, TKNSA, TGSAS