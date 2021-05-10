***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTıbbi Malzeme İlaç Serumİhaleyi Açan TarafDevlet Malzeme Ofisiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarBeşer Ecza DeposuGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı91İhaleye Teklif Verme Tarihi19/04/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih06/05/2021İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli9.963.912,64 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım9.067.160,50 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen tıbbı malzeme İlaç alımı ihalesinde Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Turkfleks markamızla serum ihalesi 9.963.912,64 TL ile firmamız uhdesinde kalmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935621BIST