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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

10.05.2021 13:05



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Tıbbi Malzeme İlaç Serum
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Beşer Ecza Deposu
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
91
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
06/05/2021
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
9.963.912,64 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
9.067.160,50 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen tıbbı malzeme İlaç alımı ihalesinde Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Turkfleks markamızla serum ihalesi 9.963.912,64 TL ile firmamız uhdesinde kalmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935621


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
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