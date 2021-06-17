***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuHemodiyaliz Solüsyonu Alımıİhaleyi Açan TarafDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSerum Depo A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı100İhaleye Teklif Verme Tarihi27/05/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih17/06/2021İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli17.595.775,57İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım17.595.775,57Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hemodiyaliz solüsyonu ihalesi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Markası olan Diadol ile uhdemizde kalmış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942820BIST