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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

17.06.2021 14:10



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Hemodiyaliz Solüsyonu Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/05/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
17/06/2021
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
17.595.775,57
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
17.595.775,57
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hemodiyaliz solüsyonu ihalesi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Markası olan Diadol ile uhdemizde kalmış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942820


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ISBIR 6.655,20 1.946.655 % 10,00  
TKURU 126,60 4.701.760 % 9,99  
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Altın Gr. 494 494 -7,67  
Cumhuriyet 3.297 3.346 -88,00  
Tam 3.267 3.349 -99,50  
Yarım 1.579 1.620 -48,13  
Çeyrek 792 810 -24,06  
Gümüş.Ons 26,34 26,37 -0,64  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,17  
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