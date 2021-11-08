***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.11.2021 18:25
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Distile Su Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/10/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/11/2021
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
4.063.323,35 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
4.063.323,35 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen distile su ihalesi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Markası olan Diadol ile uhdemizde kalmış.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975930
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0081
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
18:05568,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,04
|Açılış
|: 568,01
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BRYAT
|372,00
|130.484.847
|% 6,93
|
|CLEBI
|200,00
|171.016.616
|% 6,55
|
|INTEM
|38,04
|13.692.573
|% 6,26
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GSRAY
|3,92
|192.220.607
|% -5,08
|
|FENER
|30,34
|81.907.907
|% -4,71
|
|GARFA
|13,16
|4.020.114
|% -4,57
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6770
|9,6818
|% 0,03
|
|Euro
|11,2181
|11,2284
|% 0,08
|
|Sterlin
|13,1064
|13,1721
|% 0,61
|
|Frank
|10,5722
|10,6359
|% 0,03
|
|Riyal
|2,5769
|2,5898
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,69
|
|Altın Gr.
|567
|568
|1,58
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,60
|0,06
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem