***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
24.02.2022 12:05
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri Serum Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/01/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/02/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
280.505.940,94 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlıı tarfından açılan Tıbbi Beşeri Serum alımı ihalesi 280.505.940,94 TL bedel ile 34.947.576 adet olarak şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003999
BIST
12:101.892
En Yüksek
|Değişim
|: -6,16%
|| -124,16
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
12:1014,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3824
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
12:1016,1354
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,4776
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1354
En Düşük
15,4856
12:10885,35
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 36,94
|Açılış
|: 885,35
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ALKA
|17,82
|25.366.072
|% 10,00
|
|PETUN
|20,80
|14.773.967
|% 8,73
|
|ULUUN
|6,71
|50.318.609
|% 7,88
|
|HUNER
|2,60
|426.725.059
|% 7,44
|
|VANGD
|4,40
|8.288.173
|% 3,04
|
|PRKAB
|33,48
|9.093.133
|% -10,00
|
|HATEK
|16,38
|5.089.825
|% -10,00
|
|ANGEN
|23,76
|16.158.924
|% -10,00
|
|ULAS
|2,88
|875.971
|% -10,00
|
|DOBUR
|59,40
|1.345.261
|% -10,00
|
|THYAO
|25,36
|1.243.517.754
|% -9,69
|
|EREGL
|29,12
|1.223.242.165
|% -4,27
|
|KRDMD
|10,90
|677.734.339
|% -7,00
|
|GARAN
|11,13
|616.877.229
|% -4,30
|
|HUNER
|2,60
|426.725.059
|% 7,44
|
|HUNER
|2,60
|426.725.059
|% 7,44
|
|YKBNK
|3,63
|395.585.241
|% -7,40
|
|ODAS
|1,30
|88.250.489
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,03
|126.990.876
|% -8,14
|
|KRDMD
|10,90
|677.734.339
|% -7,00
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|34,05
|
|Altın Gr.
|886
|886
|37,42
|
|Cumhuriyet
|5.919
|6.009
|296,00
|
|Tam
|5.886
|6.042
|299,68
|
|Yarım
|2.845
|2.923
|144,96
|
|Çeyrek
|1.427
|1.461
|72,48
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,15
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,52
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,86
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25ULUFA
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 182, 271 adet işlem
-
12:23PGSUS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 96.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 922 adet işlem
-
12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TKFEN, THYAO
-
12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -122, 32 kaybederek (% -6.73 ) 1, 694
-
12:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, ARMDA, AVTUR, SANEL, KRSTL, PAMEL, YONGA, ISBTR, UZERB, TURGG