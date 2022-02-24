***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTıbbi Beşeri Serum Alımıİhaleyi Açan TarafDevlet Malzeme Ofisi 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSerum Depo A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı100İhaleye Teklif Verme Tarihi20/01/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih24/02/2022İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli280.505.940,94 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlıı tarfından açılan Tıbbi Beşeri Serum alımı ihalesi 280.505.940,94 TL bedel ile 34.947.576 adet olarak şirketimiz uhdesinde kalmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003999BIST