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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

24.02.2022 12:05
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Tıbbi Beşeri Serum Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/01/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/02/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
280.505.940,94 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Devlet Malzeme Ofisi 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlıı tarfından açılan Tıbbi Beşeri Serum alımı ihalesi 280.505.940,94 TL bedel ile 34.947.576 adet olarak şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003999


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Altın Gr. 886 886 37,42  
Cumhuriyet 5.919 6.009 296,00  
Tam 5.886 6.042 299,68  
Yarım 2.845 2.923 144,96  
Çeyrek 1.427 1.461 72,48  
Gümüş.Ons 25,13 25,15 0,56  
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