***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
22.04.2022 12:24
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncel
13:172.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,96
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
13:1714,7376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0350
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
13:1715,9386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0109
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
13:17919,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,00
|Açılış
|: 919,57
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,57
BIST En Aktif Hisseler13:17
|UFUK
|19,52
|398.316
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.056.105
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.122.776
|% 9,64
|
|TIRE
|13,62
|75.533.429
|% 7,75
|
|LIDER
|19,35
|202.132.914
|% 7,50
|
|OLMK
|8,24
|29.254.532
|% -8,85
|
|TDGYO
|7,91
|20.369.883
|% -6,83
|
|MANAS
|24,90
|23.611.458
|% -6,18
|
|ATLAS
|1,50
|2.302.908
|% -4,46
|
|MSGYO
|4,19
|11.925.221
|% -4,12
|
|THYAO
|39,92
|1.966.354.060
|% -0,65
|
|ASELS
|28,64
|1.790.163.174
|% 0,42
|
|SISE
|18,53
|1.603.070.999
|% 1,37
|
|GARAN
|14,56
|1.255.932.218
|% 0,48
|
|PETKM
|10,79
|972.956.347
|% 0,75
|
|EKGYO
|3,06
|912.565.268
|% -1,29
|
|ODAS
|2,59
|481.601.510
|% 2,37
|
|TSKB
|2,08
|307.776.657
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,35
|628.923.986
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,80
|467.816.023
|% 1,05
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7317
|14,7376
|% 0,24
|
|Euro
|15,9253
|15,9386
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,9120
|19,0068
|% -0,98
|
|Frank
|15,3644
|15,4569
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9175
|3,9372
|% 0,23
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-18,00
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,92
|