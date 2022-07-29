***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
29.07.2022 14:20
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbı Beşeri İlaç Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/06/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/07/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
248.437.522,08 TL (KDV DAHİL)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
248.437.522,08 TL (KDV DAHİL)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 248.437.522,08 TL (KDV DAHİL) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049213
BIST
14:282.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 28,03
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.576
En Düşük
2.539
14:2817,8524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0699
|Açılış
|: 17,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:2818,2659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0105
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:281.009,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.009,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|544.339.469
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.809.141
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.420.021
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.230.377
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,07
|36.958.172
|% -7,73
|
|DOBUR
|60,50
|9.351.847
|% -6,78
|
|THYAO
|49,98
|1.567.536.105
|% 0,56
|
|FROTO
|302,60
|991.118.358
|% 6,18
|
|TUPRS
|263,90
|733.505.533
|% 2,57
|
|SISE
|21,52
|719.014.983
|% 1,32
|
|AKBNK
|8,58
|659.171.198
|% 0,82
|
|EKGYO
|3,09
|550.958.624
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,66
|206.077.659
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,73
|519.213.153
|% 1,94
|
|KRPLS
|5,65
|544.339.469
|% 9,92
|
|ODAS
|3,69
|295.579.681
|% -0,81
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8428
|17,8524
|% -0,39
|
|Euro
|18,2482
|18,2659
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,6420
|21,7505
|% -0,60
|
|Frank
|18,6291
|18,7413
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7342
|4,7579
|% -0,55
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,58
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.699
|6.800
|-10,00
|
|Tam
|6.710
|6.780
|-54,00
|
|Yarım
|3.270
|3.315
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,31
|
Seans Raporu
14:28
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-
14:43XU100
Endeks 2, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 16, 810.00 milyon TL de
-
14:43TMSN
Yüzde 6.74 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 881, 248 adet işlem
-
14:42SODSN
Yüzde 6.82 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 619 adet işlem
-
14:41KRGYO
Yüzde 6.18 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 041, 529 adet işlem
-
14:40KERVT
Yüzde 6.98 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 836, 088 adet işlem