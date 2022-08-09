***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTıbbi Beşeri İlaç Alımıİhaleyi Açan TarafDevlet Malzeme Ofisi 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSerum Depo A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı100İhaleye Teklif Verme Tarihi30/06/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih09/08/2022İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli25.781.065,27 TL + KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım25.781.065,27 TL + KDVOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 25.781.065,27 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053435BIST