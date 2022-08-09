***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
09.08.2022 13:49
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri İlaç Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/06/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/08/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
25.781.065,27 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
25.781.065,27 TL + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 25.781.065,27 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053435
BIST
14:082.789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -6,10
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
14:0817,9471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
14:0818,3618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
14:081.034,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.034,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler14:08
|KRTEK
|22,00
|38.870.200
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.767.695
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|42.934.008
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.066.087
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.250.457
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|11.242.997
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|130.309.265
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|37,06
|27.299.641
|% -7,21
|
|YAYLA
|4,16
|10.359.481
|% -7,14
|
|THYAO
|58,50
|3.152.711.180
|% -0,43
|
|ISCTR
|6,00
|1.775.662.679
|% -5,66
|
|TUPRS
|279,00
|1.197.471.797
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,50
|1.191.989.920
|% 1,74
|
|SASA
|51,25
|1.071.633.276
|% -1,44
|
|EKGYO
|3,50
|1.191.989.920
|% 1,74
|
|ISCTR
|6,00
|1.775.662.679
|% -5,66
|
|YKBNK
|5,24
|1.000.989.524
|% 0,77
|
|MOBTL
|1,98
|332.645.100
|% 5,32
|
|ALBRK
|1,60
|188.370.972
|% 3,23
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9447
|17,9471
|% -0,01
|
|Euro
|18,3478
|18,3618
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,6646
|21,7733
|% 0,34
|
|Frank
|18,7523
|18,8652
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7596
|4,7835
|% 0,09
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.895
|6.999
|19,00
|
|Tam
|6.927
|6.979
|-8,00
|
|Yarım
|3.375
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,61
|97,61
|0,96
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:22YAYLA
Yüzde -6.92 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 441, 549 adet işlem
-
14:21TMSN
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 57.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 053, 693 adet işlem
-
14:20XU100
Endeks 2, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 24, 505.00 milyon TL de
-
14:20SERVE
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 041, 148 adet işlem
-
14:19AGESA
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 937 adet işlem