***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
07.09.2022 10:29
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri İlaç
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/08/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
07/09/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
37.522.816,16 + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
37.522.816,16 + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 37.522.816,16 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060861
BIST
10:163.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 22,92
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.414
En Düşük
3.363
10:1618,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:1618,0567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
10:16995,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,39
|Açılış
|: 995,98
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:16
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,47
|33.999.944
|% 8,50
|
|HALKB
|11,64
|405.901.719
|% 7,28
|
|MTRKS
|34,68
|5.914.327
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|BAYRK
|6,90
|71.163
|% -4,96
|
|TSKB
|6,84
|3.733.730
|% -4,87
|
|KNFRT
|11,33
|1.308.133
|% -4,79
|
|AKBNK
|15,89
|948.768.761
|% 2,06
|
|YKBNK
|8,23
|859.518.099
|% -0,60
|
|THYAO
|74,90
|661.002.711
|% 1,70
|
|VAKBN
|10,73
|509.572.909
|% 6,45
|
|EKGYO
|4,59
|498.180.052
|% 1,77
|
|EKGYO
|4,59
|498.180.052
|% 1,77
|
|YKBNK
|8,23
|859.518.099
|% -0,60
|
|AKBNK
|15,89
|948.768.761
|% 2,06
|
|VAKBN
|10,73
|509.572.909
|% 6,45
|
|HALKB
|11,64
|405.901.719
|% 7,28
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2272
|18,2426
|% 0,04
|
|Euro
|18,0475
|18,0567
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,9014
|21,0062
|% -0,15
|
|Frank
|18,4530
|18,5642
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,07
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,60
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.741
|6.835
|-5,00
|
|Yarım
|3.285
|3.336
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.671
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,03
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|-1,31
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 35 artarak (% 0.47 ) 3, 720
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, YKBNK, THYAO
-
10:31XU100
Endeks 3, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 9, 240.00 milyon TL de
-
10:31HALKB
Yüzde 7.28 oranında artışla 11.64 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 947, 889 adet işlem