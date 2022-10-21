***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
21.10.2022 13:37
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri İlaç Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/09/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
21/10/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
14.134.842 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
14.134.842 TL + LDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 14.134.842 TL (KDV DAHİL) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073260
BIST
13:553.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 21,03
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.931
En Düşük
3.888
13:5518,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
13:5518,1477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0604
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1060
13:55972,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,94
|Açılış
|: 972,33
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler13:53
|KTSKR
|44,90
|111.699.884
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|40.815.171
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|240.078.168
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|15.182.358
|% 9,99
|
|KRVGD
|15,55
|107.268.833
|% 9,97
|
|ETILR
|8,77
|64.499.924
|% -5,50
|
|MZHLD
|116,90
|70.652.112
|% -3,94
|
|OZGYO
|3,63
|60.877.873
|% -3,71
|
|SNKRN
|17,76
|1.248.632
|% -3,27
|
|TIRE
|22,74
|83.243.923
|% -3,23
|
|THYAO
|98,85
|3.283.961.354
|% -0,20
|
|TUPRS
|373,60
|1.797.579.984
|% 1,47
|
|SASA
|89,15
|1.411.523.739
|% 4,57
|
|YKBNK
|9,66
|1.320.795.265
|% -0,31
|
|AKBNK
|15,64
|1.216.883.377
|% -0,70
|
|EKGYO
|4,61
|1.189.335.461
|% 2,44
|
|TSKB
|2,87
|588.823.164
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,98
|315.369.160
|% 3,66
|
|ISGYO
|7,25
|987.948.470
|% 9,35
|
|YKBNK
|9,66
|1.320.795.265
|% -0,31
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6004
|18,6079
|% 0,01
|
|Euro
|18,1453
|18,1560
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,6013
|20,7047
|% -1,10
|
|Frank
|18,3080
|18,4183
|% -0,81
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,08
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-1,55
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|-66,00
|
|Tam
|6.587
|6.693
|-16,00
|
|Yarım
|3.210
|3.272
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,99
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|0,26
|