***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
27.03.2023 12:04
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri Ürünler
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi 4 Nolu Satın Alma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/03/2023
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
124.150.079,57 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
124.150.079,57 TL + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
15
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 124.150.079,57 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128051
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,18
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0353
|Açılış
|: 19,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
18:0520,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1247
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
18:051.200,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -11,58
|Açılış
|: 1.200,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.193,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0817
|19,0863
|% 0,19
|
|Euro
|20,6114
|20,6270
|% 0,61
|
|Sterlin
|23,3798
|23,4971
|% 0,66
|
|Frank
|20,7468
|20,8718
|% 0,56
|
|Riyal
|5,0669
|5,0924
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-22,21
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.200
|-12,33
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.128
|8.229
|-110,00
|
|Yarım
|3.985
|4.027
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.013
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|77,75
|77,75
|3,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTKOM
Yüzde 5.23 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 564, 577 adet işlem
-
17:58KLMSN
Yüzde 6.88 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 215 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.04 ) 5, 540
-
17:57XU100
Endeks 5, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 41, 027.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 197 adet işlem