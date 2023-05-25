***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
25.05.2023 11:57
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri İlaç
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/04/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
25/05/2023
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
30.238.671,93 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
30.238.671,93 TL + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
0,04
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 30.238.671,93 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153750
BIST
13:104.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 36,31
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:1019,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:1021,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:101.256,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.256,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.478.282
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.320.188
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,04
|49.174.855
|% 9,38
|
|SAMAT
|21,12
|55.154.436
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|338.877
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,82
|59.957.554
|% -6,30
|
|DOKTA
|38,64
|16.654.692
|% -4,55
|
|THYAO
|135,50
|1.818.913.700
|% 2,03
|
|SASA
|49,56
|1.499.963.621
|% -2,15
|
|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EUPWR
|79,50
|782.716.732
|% 2,78
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EKGYO
|6,27
|416.665.512
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,90
|558.443.989
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.727.066
|% 7,22
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9222
|19,9265
|% 0,19
|
|Euro
|21,3978
|21,4271
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,5892
|24,7126
|% 0,27
|
|Frank
|21,9119
|22,0439
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2965
|5,3230
|% 0,16
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,50
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.238
|9.478
|-137,79
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,81
|0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-1,20
|