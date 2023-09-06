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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.09.2023 12:17
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Tıbbi Beşeri İlaç
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/07/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
06/09/2023
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
271.080.950,29 + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
271.080.950,29 + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%45
Açıklamalar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile  271.080.950,29 TL + KDV tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192017


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EGEEN 7.909,00 250.180.058 % 10,00  
GRNYO 11,00 75.907.503 % 10,00  
ARZUM 56,10 42.733.580 % 10,00  
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Sterlin 33,5638 33,7322 % 0,12  
Frank 30,0103 30,1911 % 0,15  
Riyal 7,1274 7,1631 % 0,21  
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Altın Ons 1.926 1.927 0,42  
Altın Gr. 1.661 1.661 4,12  
Cumhuriyet 11.254 11.424 -21,00  
Tam 11.021 11.103 -41,00  
Yarım 5.527 5.573 -29,00  
Çeyrek 2.755 2.786 -6,00  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 -0,08  
Gümüş Gr. 20,23 20,26 -0,01  
B. Petrol 89,65 89,65 -0,39  
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